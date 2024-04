Gabriel Sousa revelou em direto que tem sentimentos por David: «Não era suposto...»

A ligação entre David Maurício e Gabriel Sousa tem estado nas bocas do mundo! Os concorrentes mostram estar cada vez mais cúmplices com muitas massagens e «miminhos» pelo meio. Quem não tem gostado desta ligação é Daniela Ventura, que já admitiu ter ciúmes e não se sentir confortável.

Esta quarta-feira, 24 de abril, foi para o ar mais uma emissão especial do Big Brother 2024, conduzida por Cláudio Ramos. Durante este especial, o apresentador chamou Gabriel e Carolina ao confessionário, dado que a concorrente teve uma conversa com Gabi acerca de David, aconselhando o colega a admitir o que sente. Ao lado de Carolina Nunes no confessionário, Gabriel Sousa acabou por admitir, em direto, que, de facto, está a começar a nutrir sentimentos pelo concorrente.

A sós com a Carolina, o Gabriel revela que, apesar de se querer afastar do David, está a sentir algo mais pelo concorrente. O concorrente afirma que vai confessar aquilo que sente e usa a Carolina como cobaia para ensaiar. Divertida, a Carolina ouve o colega, no entanto o concorrente perde a coragem ao pensar que o David nunca se irá interessar por homens. O João junta-se à conversa e o Gabriel questiona-o sobre como conseguiu conquistar a Carolina. No confessionário, Cláudio Ramos confronta Gabriel e Carolina sobre as imagens do momento.

«Eu sou uma pessoa muito sentimental, que gosta de se dar a conhecer e tudo mas isto não era suposto estar a acontecer, nem de perto nem de longe», começou por admitir Gabriel. O concorrente assumiu ainda que, de facto, as brincadeiras entre ambos fizeram com que desenvolvesse outro tipo de emoções além de uma relação de amizade: «Estou a gostar dele, brinquei com o fogo e queimei-me, já vou queimaduras de segundo grau».

O jovem confessou ainda que o que está a ser “mais difícil” é afastar-se de David Maurício: «Eu, na verdade, quero contar-lhe (…). Só não lhe contei ainda porque tenho medo que ele se afaste e eu não quero perder uma amizade porque eu sei que com ele nunca vou ter nada»., rematou Gabi. Veja aqui a conversa:

