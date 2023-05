Bárbara Parada revela novo visual após aumentar o peito

Bárbara Parada encontra-se a recuperar de uma cirurgia de aumento do peito, mas as mudanças da ex-concorrente do Big Brother não ficam por aqui. Bárbara Parada tem um novo visual e fez questão de partilhar nas redes sociais, onde está a receber vários elogios.

Recorde-se que Bárbara Parada mostrou todo o processo de aumento do peito nas redes sociais.Através das stories do Instagram, a ex-concorrente do «Big Brother» fez um relato de todo o processo, desde que entrou no hospital, até ao pós da cirurgia, revelando que correu tudo bem.

Mais tarde, no feed da mesma rede social, Bárbara Parada partilhou mais algumas fotografias do momento: «Tranquilidade de quem acabou de realizar um desejo antigo. Realizei uma mamoplastia de aumento», contou.



«Estava confiante que tudo iria correr bem mas pessoal, vocês não tem noção, superou as expectativas. A operação correu maravilhosamente bem», referiu.

Bárbara Parada acrescentou: «Estou a ser tratada como uma princesa no Hospital ordem de São Francisco onde são todos super simpáticos e atenciosos. (Para não falar do quarto privativo incrível do hospital com vista para o rio top, sinto que vim passar umas mini férias)».

«Estou ótima, é tudo uma questão de mindset. Agora é recuperar para deixar de ser Bárbara literalmente Parada e voltar a estar em movimento. Obrigada a vocês todo o carinho, estamos e vamos continuar sempre juntos! Muito love», rematou.