Surpresa: Há uma nova concorrente no «Desafio Final». Quem é e de onde vem? Saiba tudo!

O Desafio Final do Big Brother não para de surpreender. Na quarta-feira, dia 10, foram anunciadas duas novas concorrentes: Jandira Dias, ex-concorrente de O Triângulo, e Iasmim Lira, da última edição do Big Brother 2023, apesar de só uma delas ficar na casa.

Esta quinta-feira, Cláudio Ramos regressou para revelar qual das duas - Iasmim ou Jandira - permanecia na casa e também para anunciar a entrada de uma nova concorrente neste «Big Brother - Desafio Final».

Ela é bem conhecida do público português e está fresca na memória de todos porque entrou na mais recente edição do «Big Brother 2023», tendo inclusive encontrado o amor na casa mais vigiada do País: Trata-se de Jéssica Galhofas! Veja a entrada da concorrente na casa:

A Jéssica chegou há pouco tempo de França com a família e vive num parque de campismo da Costa da Caparica. ​Tirou o curso de hotelaria e, em França, trabalhou na área, mas a sua grande paixão é o futebol. Jogou federada, na posição de lateral e sonha um dia representar a seleção portuguesa.

Na sua edição foi uma das protagonistas, chegou quase à final e encontrou o amor ao lado de Francisco Vale. A concorrente afirma que tem o talento de enervar os outros e gosta de provocar até ao limite. ​

Recorde-se que Jéssica foi expulsa a apenas uma semana da grande final. A ex-concorrente esteve presente no programa «Goucha» para falar sobre a sua dura história de vida e recordar o seu percurso no «Big Brother».

Questionada por Manuel Luís Goucha sobre o que faria de diferente, a ex-concorrente respondeu: «A única coisa que faria de diferente é que se calhar não teria tanta empatia por algumas pessoas que não a tiveram comigo, quando cheguei cá fora. Dá pena, quando ouço certos comentários custa», disse, desiludida.

Jéssica falou em concreto de Fábio Gonçalves - com quem se chegou a apontar o envolvimento num triângulo, com Jéssica e Francisco Vale - «Quando o ouço dizer que brincou comigo e com uma Catarina lá dentro, enquanto eu tinha uma sincera amizade para com ele custa-me. Porque foi uma pessoa que eu gostei».

«É uma coisa que afeta o Francisco Vale e eu sempre fui contra e dei-me bem com ele. E depois vejo estas coisas para mim não dá, fico triste. Foi e é uma desilusão», sublinhou ainda Jéssica Galhofas, em conversa com Manuel Luís Goucha.

Mas Fábio não é o único colega com quem Jéssica ficou desiludida: «A Joana não pudemos conversar e ela também não quis conversar porque não gostou que a verdade viesse ao de cima. O Hugo fiquei triste, porque eu sempre gostei muito dele lá dentro e cheguei cá fora e percebi que ele não gostava tanto de mim como eu dele. Mas está tudo bem», rematou.