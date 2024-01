Bárbara em primeiro e Miguel em sexto! Veja aqui o primeiro ranking de popularidade do Big Brother – Desafio Final

O Instagram oficial do Big Brother acaba de revelar aquele que é o primeiro ranking de popularidade do Big Brother – Desafio Final. E as novidades são muitas. Bárbara Parada está em primeiro lugar nas mais gostadas, seguida de Fábio, em segundo lugar, e Patrícia, em terceiro.

Miguel Vicente, vencedor da edição 2022 do Big Brother, surge em sexto lugar. No lado oposto, Diana ocupa o último lugar, com apenas 31% da aprovação.

Veja aqui a lista de resultados da 1ª sondagem de popularidade:

1º Bárbara 65%

2º Fábio 64%

3º Patrícia 58%

4º Catarina 52%

5º Vina 51%

6º Miguel 49%

7º Rafael 49%

8º Noélia 48%

9º Leandro 36%

10º Diana 31%