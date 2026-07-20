A bordo de avião de luxo em classe executiva, Jéssica Jeremias sofre reação alérgica: «A contactar os médicos»

A viagem de sonho de Jéssica Jeremias a bordo da classe executiva acabou por ficar marcada por um susto. A ex-concorrente do Secret Story 10 revelou, através dos stories do Instagram, que sofreu uma reação alérgica em pleno voo, depois de ter consumido caranguejo durante uma das refeições servidas a bordo.

Foi a própria quem mostrou aos seguidores as consequências da alergia, partilhando uma fotografia onde são visíveis várias manchas no rosto: «O caranguejo acabou comigo», escreveu na legenda da imagem.

Perante o agravamento dos sintomas, a situação obrigou à intervenção da tripulação, que procurou assistência médica antes de administrar medicação: «Estão a contactar os médicos que estão de serviço para autorizarem a darem-me uma medicação mais forte agora», revelou Jéssica num outro storie.

Apesar do susto, a ex-concorrente do Secret Story 10 foi mantendo os seguidores informados sobre o que estava a acontecer, mostrando que a situação estava a ser acompanhada pela equipa de bordo.

O episódio aconteceu durante um voo que, até então, estava a ser vivido em grande estilo. Antes da reação alérgica, Jéssica Jeremias tinha partilhado vários momentos da experiência em classe executiva, mostrando o conforto da cabine, o serviço premium, o champanhe de boas-vindas e as refeições servidas.

A viagem acabou, assim, por ficar marcada por um imprevisto inesperado, depois de uma refeição com caranguejo ter desencadeado uma reação alérgica que obrigou a assistência médica ainda durante o voo. Percorra a galeria que preparámos para si e veja as imagens da viagem.