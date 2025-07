Pesadelo nas férias em família: Ex-concorrente sofre acidente e as imagens são chocantes

Sandra Costa estava a aproveitar as férias de verão para se divertir com o companheiro, João, e com os filhos num parque aquático quando, de repente, um grave acidente a deixou de coração nas mãos.

O relato foi feito pela ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, através de uma publicação nas redes sociais em que explicou tudo. «Ontem era para ser um dia de celebração, de alegria, de verão… mas transformou-se num dos dias mais assustadores da nossa vida. O João sofreu um acidente sério num escorrega no Parque Aquático de Amarante e, por instantes, tudo parou. Houve um momento em que o medo tomou conta de mim, e só pensava: por favor, que ele fique bem», começou por escrever, na legenda de um vídeo em que se vê João com a cabeça partida, cheia de sangue.



«Graças a Deus, ele está a recuperar — ainda abalado, ainda com dores, mas vivo, consciente e rodeado de amor. Quero agradecer do fundo do coração ao @parqueaquaticodeamarante que foi impecável connosco em todos os momentos, e ao Hospital de Penafiel, que o ajudou com todo o cuidado possível», adiantou.



«A vida por vezes prega-nos sustos que nos lembram do que é realmente importante. Acidentes acontecem, e por isso deixo também o apelo à precaução, mesmo nos dias de festa. Durante os próximos dias não estarei tão presente aqui nas redes, porque o meu foco será cuidar do João com todo o amor e dedicação que ele merece», terminou.

