Acusada de ter um namorado de inteligência artificial, agora aparecem juntos no vídeo mais romântico de sempre

Sofia Sousa está a viver um verão especial ao lado do namorado e decidiu partilhar com os seguidores um dos momentos mais românticos da relação. Num vídeo publicado nas redes sociais, a antiga concorrente surge dentro de uma piscina na companhia do companheiro, entre abraços, beijos e gestos de carinho.

O momento ganha ainda mais significado tendo em conta toda a polémica que envolveu a relação nos últimos meses. Sofia foi alvo de comentários e acusações de que o namorado não seria uma pessoa real, chegando mesmo a ser associado a uma suposta criação de inteligência artificial.

A realidade, porém, é bem diferente daquela que alguns internautas chegaram a imaginar. Este é o primeiro verão que Sofia e o companheiro vivem juntos enquanto casal publicamente, e a ex-concorrente tem aproveitado as férias para guardar e partilhar alguns desses momentos.

Entre água, sol e muita proximidade, o vídeo mostra os dois completamente descontraídos e apaixonados, numa demonstração pública de afeto que rapidamente chamou a atenção de quem acompanha Sofia desde a sua passagem pelo reality show.

Mais do que uma simples publicação de verão, o registo acaba por mostrar uma faceta muito íntima da relação. Sofia surge feliz e confortável ao lado do namorado, sem esconder a cumplicidade que existe entre os dois.

Depois de meses em que a sua relação esteve envolta em especulação nas redes sociais, Sofia Sousa parece agora estar mais interessada em viver o romance do que em responder aos comentários. E este verão a dois está a ser, sem dúvida, uma oportunidade para mostrar que por detrás das fotografias e das polémicas existe uma relação que os dois estão a viver longe das teorias da internet.