Bruna Gomes sente-se «extramamente cansada» e faz alerta: «A paciência acabou»

Lembra-se da entrada de Bruna Gomes na casa do Big Brother minutos após ter saído? Reveja o momento e todas as reações

Bruna Gomes, vencedora do Big Brother Famosos – Desafio Final, recorreu ao Twitter onde fez uma promessa que irá agir contra as pessoas que considera ser «perfis de injúria».

«Amanhã (segunda-feira, dia 6 de março), trago novidades para vocês, quanto aos perfis de injúria. Nada mais passará por aqui. Agora, estou com a minha família.», garantiu.

Uma mensagem que tocou na sensibilidade dos fãs e não deixaram por dizer: «Aproveita para descansar e aproveitar! ! E, finalmente, estas pessoas vão ver que aqui não se brinca. Internet não é terra sem lei», disse um seguidor. Bruna Gomes respondeu, sublinhando: «Sim, a paciência acabou.»

«Não adianta excluir nada. Querem inventar, difamar a vida de alguém, sem nenhuma responsabilidade, que aceitem as consequências, também», acrescentou a influencer.

Bruna Gomes há uns dias assumiu que se sentia «cansada» por ser considerada alvo de mentiras: «Sabem, até entendo as pessoas que criam teorias sobre as vidas dos outros, já que nada existe na delas. Agora, o que não entendo são as pessoas que dão voz a isso, que criam caos, que se desesperam com coisas que absolutamente não existem. Sinto-me extremamente cansada. Imagina ter de justificar o que não existe».