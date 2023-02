Mais uma novidade revelada: Matilde Breyner, a nova mentora do Cabelo Pantene - A Competição!

Matilde Breyner será responsável pela orientação do concurso "Cabelo Pantene - A competição", juntamente com o membro dos D'ZRT, Cifrão. Uma coisa é certa, boa disposição não vai faltar neste programa!

Contudo, como referiu Margarida Corceiro em entrevista no «Dois às 10»: «Este formato vai ser completamente diferente». A 5ª edição do concurso será mais competitiva, mais intensa e composta por 3 "squads": a dos cabelos ondulados, lisos e a dos cabelos encaracolados.

As incrições para participar no «Cabelo Pantene - A Competição» estão prestes a terminar, no dia 5 de março.

