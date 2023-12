A TVI chegou ao WhatsApp! Saiba como seguir o canal

O WhatsApp TVI é a sua entrada para um acesso contínuo aos melhores momentos da nossa emissão. Estamos consigo o dia todo, oferecendo-lhe destaques irresistíveis que o mantêm ligado ao que de melhor acontece na TVI. Agora, ter a TVI sempre à mão é mais do que uma possibilidade, é a certeza de que a diversão, a informação e a emoção estão sempre ao seu alcance.

Mais do que apenas partilhar conteúdos, queremos conhecer as suas opiniões, sentir as suas reações e criar momentos virais juntos. Este é o espaço onde a sua voz é ouvida e os momentos que mais o cativam são partilhados. É o outro lado da TVI, onde a interação é a chave para uma experiência mais envolvente e significativa.

O WhatsApp TVI representa mais um passo em frente no universo digital. Estamos apenas a começar, e mal podemos esperar para partilhar este emocionante percurso consigo.

Juntos, vamos tornar o WhatsApp TVI num lugar vibrante, cheio de conversas, risos e emoções genuínas.

Pode aderir ao canal aqui