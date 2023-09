Casamento Real da Infanta Maria Francisca de Bragança transmitido na TVI

Portugal vai voltar a ter um casamento real passados quase 30 anos. O último foi o dos pais da noiva, Duarte de Bragança e Isabel de Herédia. A infanta Maria Francisca de Bragança irá casar-se com Duarte de Sousa Araújo Martins. Já é do conhecimento público que a boda se irá realizar no Palácio de Mafra e vai reunir mais de 1.200 convidados.

Segundo o comunicado feito pela Real Associação de Lisboa, "Este acontecimento merece ser festejado e a Real Associação de Lisboa com o seu Núcleo do Oeste estão a preparar uma grande festa popular no Terreiro fronteiro à Basílica, aberto a todos quantos se queiram associar a este memorável acontecimento, a que não faltarão as acolhedoras gentes da vila de Mafra e de outros concelhos da região. O casamento, com transmissão televisiva, poderá ser seguido através de dois ecrãs gigantes instalados na praça, onde decorrerá um colorido programa de animação popular com a participação de ranchos folclóricos e outros grupos das diferentes regiões do país, sem esquecer o repicar dos carrilhões."

Tal como já foi referido o casamento irá juntar mais de 1.200 convidados incluindo "... personalidades de destaque da vida social e política dos quatro cantos do mundo, incluindo membros de famílias reais estrangeiras."

Veja o comunicado completo da Real Associação de Lisboa aqui:

Poderá acompanhar tudo na TVI!