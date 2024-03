Alerta bomba! Veja aqui as fotografias mais ousadas da concorrente Margarida Castro

Há 1h e 41min

Percorra esta galeria cheia de fotografias de cortar a respiração da concorrente Margarida Castro!

Margarida Castro é estudante de Gestão Aeronáutica, tem 26 anos e é criadora de conteúdos digitais, com cerca de 30 mil seguidores nas redes sociais. Independente, vive sozinha desde os 18 anos e não suporta que mexam nas suas coisas. Assume que adora ser o centro das atenções e garante que tem espírito de líder e pouca paciência para ser mandada. Acredita que o maior desafio na casa do Big Brother, será lidar com a desorganização alheia e revela que vai usar o seu "talento especial para enervar os outros” para desequilibrar-lhes o jogo.