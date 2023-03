Catarina Siqueira mostra-se orgulhosa da filha: «Ela gravou à primeira»

Catarina Siqueira, que se estreou nos «Morangos com Açúcar» e que integra agora o elenco de «Queridos Papás», deu uma entrevista exclusiva à SELFIE, onde revelou que a sua filha participou no casting para a nova novela da TVI.

Segundo a atriz, Luz, de 6 anos, gravou à primeira e foi essa a self-tape que foi enviada.

«Na altura, estavam à procura de miúdos e eu enviei uma self-tape dela. Ela nunca tinha feito nada e eu, inclusive, disse à Joana Bastos, que era a diretora de atores dos miúdos de casting: 'Tu vais mandar-me um texto? Ela ainda não lê...'», recorda Catarina Siqueira, em declarações exclusivas à SELFIE.

Apesar da desenvoltura, Luz acabou por não conseguir um papel em «Queridos Papás», que estreia nesta segunda-feira, 13 de março, na TVI. "Ela já foi numa fase tardia de castings. Disseram-me para eu enviar na mesma, mas que seria complicado", explicou a atriz.

Recorde, no vídeo em cima, um dos momentos mais emocionantes da edição do Big Brother Famosos na qual Catarina Siqueira participou, quando, ao abandonar a Casa, se reencontra com a filha.