Cinha Jardim está hospitalizada. Saiba todos os detalhes sobre o seu estado de saúde!

Cinha Jardim encontra-se internada após se ter sentido mal e esta manhã no programa «Dois às 10», Cláudio Ramos e Gonçalo Quinaz falaram sobre o estado de saúde da comentadora.

«Foi hospitalizada. Mandamos um beijinho muito grande, está tudo a correr muito bem, não vale a pena grande especulação. Sentiu-se mal, está cansada porque faz uns horários muito complicados, não tem os seus 20 anos. Está muito bem acompanhada», revelou o apresentador.

Gonçalo Quinaz completou: «O importante é passarmos a mensagem de que a Cinha está bem, está estável, foi um pequeno susto, quem nunca. Agora é só esperar mais umas horinhas e em breve estará aqui ao pé de nós com a sua alegria e com a sua energia. Já estamos com muitas saudades».