Cláudio Ramos e Cinha Jardim em troca de argumentos acesa por causa de Miguel Vicente e Bárbara Parada! Saiba tudo

No programa «Dois às 10», os comentadores Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Cinha Jardim estiveram à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz onde falaram sobre as declarações de Bárbara Parada em relação ao término do namoro com Miguel Vicente.

Cinha Jardim deu a sua opinião: «Eu acredito que o Miguel se tenha apaixonado mesmo pela Bárbara e tenha gostado mesmo dela e que não a tenha usado rigorosamente para nada». Cláudio Ramos ripostou: «Mas ela também não se sente usada»

A comentadora não deixou por dizer: «O Miguel da maneira como ele é e conservador como ele é». «Estamos em 2023», disse Cláudio Ramos.

Numa conversa mais intensa e acesa, Cláudio Ramos alertou: «O que a mim me estranha é porque é que Portugal tenha metido na liderança do Big Brother um homem conservador, machista, como o Miguel»

«Machista porque, diz lá?», questionou Cinha. «Porque ele não gosta, acrescentou. «Ele não gosta, vai viver para uma selva», clarificou Cláudio Ramos.

«Ele não vai obrigar a Bárbara a mudar de vida, isso é machismo», disse a comentadora. «Se a Bárbara mudasse de vida, ele estava com ela», ripostou Cláudio Ramos.

«Eu não posso passar ao de leve, a uma filha com 18 anos de idade que controlar alguém ou alguém machista são bons valores porque acho que não são», concluiu o apresentador do programa.