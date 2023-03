Sara Barradas, Diogo Infante e Dalila Carmo juntos em novo projeto da TVI. Saiba tudo!

Esta série é da autoria de Patrícia Muller e conta a história de uma criança que, depois de ser adotada, se vê envolvida numa batalha judicial entre pais adotivos e o pai biológico.

"A Filha" é uma produção Maria & Mayer, com direção de projeto de António Borges Correia e apoio do ICA. Podemos contar com grandes nomes da ficção nacional, como Dalila Carmo, Diogo Infante, Inês Castel-Branco, José Condessa, Sara Barradas e São José Lapa. Não perca, "A Filha", brevemente no seu ecrã.

De relembrar que, em 2016, Diogo Infante e Dalila Carmo contracenaram na novela da TVI: "A impostora" e em 2021 na minissérie portuguesa: Pecado.

Veja, agora, alguns momentos dos atores a representar nas novelas da TVI.