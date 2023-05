David Carreira fala da escolha do nome do filho, Lucas

Sobre regresso aos "Morangos com Açúcar", David Carreira deixa a 'dica': «Adorava!»

David Carreira homenageou a irmã em concerto no Youtube

David Carreira foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha na passada sexta-feira (19 de maio) e, durante a conversa, o artista comentou a escolha do nome do filho, Lucas, que nasceu a 27 de janeiro, fruto da relação com a atriz Carolina Carvalho.

O cantor revelou que, antes de o bebé nascer, foram publicados na imprensa alguns nomes, a maioria "muito estapafúrdios", como o próprio afirmou, dando como exemplo Michael Jackson. No entanto, a namorada de David Carreira ponderou dar ao filho um nome com o qual este não concordava.

Veja tudo aqui:

Recorde-se que Sara, a irmã mais nova de David e Mickael Carreira, morreu a 5 de dezembro de 2020, após um acidente automóvel, quando regressava a Lisboa com o namorado, Ivo Lucas, depois de uma viagem ao Porto. O cantor revelou ainda, no programa das tardes da TVI, que se prepara para lançar uma música em sua homenagem:

