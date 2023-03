Fernanda Serrano partilha foto com as 'manas'

«Quero é Viver» será, sem dúvida, um dos projetos mais marcantes para as atrizes que deram vida às irmãs Lobo: Fernanda Serrano (Natália), Maria (Rita Pereira), Olga (Sara Barradas) e Joana Seixas (Irene).

Apesar de continuar em exibição, as gravações já terminaram há alguns meses e o elenco parece recordar esta novela com muita saudade. Nesta quinta-feira (2 de março), Fernanda Serrano publicou uma fotografia tirada no set:

"Tropecei nesta fotografia que retrata o bom que foi fazermos este belíssimo projecto que já está quase na recta final… deu direito a muito carinho, desafios vários, terapia de grupo, amizade, conhecimento, rir até às lágrimas, mas sobretudo muito amor! Obrigada “manas” pela partilha e momentos tão bons e irrepetíveis @hmmamaral @mac3costa @tvioficial @queroevivertvi"

As atrizes, que se tornaram muito amigas, têm feito questão de se juntar fora dos ecrãs e já partilharam várias vezes, nas redes sociais, os encontros das 'manas Lobo' na vida real.

Veja algumas dessas fotos na galeria em cima e recorde ainda uma das cenas mais divertidas deste núcleo de «Quero é Viver»: