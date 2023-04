Ana Marta Contente é a prova de que apanhar banhos de sol nem sempre são tranquilos. Saiba o porquê!

Betinha demite-se do cargo da Junta: «É, exatamente, por causa disso que eu tenho de me demitir»

Ana Marta Contente, a atriz que dá vida a Betinha em «Festa é Festa», partilhou uma foto hilariante nas suas redes sociais.

A atriz está, tranquilamente, a apanhar banhos de sol numa rocha, quando acontece o inesperado. Uma onda vem na sua direção, acabando por ir contra a atriz. O momento foi registado e partilhado na sua conta de Instagram..

Os seus seguidores tiveram de reagir. Podemos ler alguns comentários, como: "Ariel és tu?", "Agora é que vais rebentar com a net", "Muito boa a última foto 😂, já não se pode ser sensual ", "Maravilhosas fotos de uma bela mulher, a penúltima foto está brutal, parabéns a ambos bjss", "Olha a bela Pequena Sereia, cansaste da vida no fundo do mar???" e "Como assim inesperado?! Kkkk Só ao ver a primeira foto vi logo que quase de certeza que tinhas levado com uma onda de chapa... a água estava quentinha não estava?! Ahahah🤭".

Veja a publicação da atriz