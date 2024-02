Ontem às 23:56

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Fernanda Serrano marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A atriz, que dá vida a Júlia da novela «Cacau», deslumbrou com um vestido, de João Rôlo, em tons de dourado, com brilho e em estilo princesa. Este look ainda tinha outra particularidade: o decote em v até à barriga.

«Vi este vestido e disse: é este», revelou.