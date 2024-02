Ontem às 23:04

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, decorreu a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

Cristina Ferreira escolheu um segundo vestido totalmente diferente do primeiro com que chegou ao Casino do Estoril. Este segundo look era preto em renda e com uma racha na perna.

Recorde-se que o primeiro vestido era comprido da cor que simboliza o seu amor de João Monteiro: roxo. Com uma racha na perna e apenas com uma manga, Cristina Ferreira arrasou neste dia especial.