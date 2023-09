Palácio das Estrelas: Cenário de luxo e requinte para a noite de todas as novidades

Há 2h e 29min

Está quase a começar a gala Palácio das Estrelas, um evento único onde a TVI vai revelar as novidades da estação para o ano em que se segue. Em direto dos jardins e dos salões do Palácio Nacional de Queluz, a TVI promete reinventar o presente, revelar o futuro, mas também trazer sucessos do passado. A passadeira vermelha irá receber as estrelas da TVI. Logo a seguir ao Jornal Nacional, fique atento a esta gala cheia de novidades e glamour.

Percorra a galeria e veja em primeira mão o cenário da grande gala.