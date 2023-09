Palácio das Estrelas: Maria Botelho Moniz revela surpreendente acessório especial. Saiba tudo

Há 53 min

Maria Botelho Moniz está na reta final da gravidez e esteve em destaque na passadeira vermelha da gala Palácio das Estrelas, no Palácio Nacional de Queluz, onde foram reveladas muitas novidades TVI. Com um look muito elegante que evidenciava a barriga de grávida, a apresentadora levava um acessório muito especial: o anel de noivado. Recorde-se que Maria Botelho Moniz está noiva de Pedro Bianchi Prata.

Questionada pelos jornalistas, Maria Botelho Moniz respondeu que, contudo, o acessório mais especial que levava era «o filho».

Percorra a galeria e veja o look de Maria Botelho Moniz ao pormenor.

