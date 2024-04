Novo casal no Big Brother? Fábio Caçador e Catarina Miranda mostram-se muito próximos! Catarina Sampaio já reagiu

Gabriel Sousa sobre Daniela Ventura: «Se a Catarina Miranda aperta com ela esta semana, ela desiste»

No Big Brother, Catarina Miranda tem-se aproximado bastante de Fábio Caçador. Recorde-se que o concorrente criou uma ligação especial com Catarina Sampaio, ex-concorrente desta edição.

Foi na sala, que Catarina Miranda deitou-se no colo de Fábio e deu-lhe carícias dizendo: «Tenho saudades tuas…» e ainda «Não tenho limites…contigo sempre a abrir», dando-lhe um forte abraço.

No Extra do Big Brother desta sexta-feira, Catarina Sampaio esteve presente como comentadora, juntamente com Inês Simões e Pedro Crispim onde assistiram a imagens em direto de trocas de carícias entre Fábio Caçador e Catarina Miranda.

Catarina Sampaio reagiu à aproximação dos dois colegas: «Eu acho que é mesmo jogo. Primeiro porque eu acho que o Fábio já se deixou vencer pelo cansaço e depois porque ela é tão cansativa que como ela fazia com o João de tanto o punia em praça publica e depois ‘ah deixa-me ir para o teu colo’…» (…) «Eu como madrinha de casamento não vou servir de certeza, aquilo muda muito de uma semana para a outra. Vou dizer o que a Miranda dizia lá dentro ‘acho que ele tem capacidades para alguém mais à altura dele, ele quando chegar cá fora ele vai tomar decisões diferentes».