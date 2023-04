Namorada de Nuno Homem de Sá arrasa Hugo Tabaco após acusações

Esta sexta-feira, 14 de abril de 2023, Frederica Lima fez um vídeo que foi partilhado na sua conta de Instagram e na conta de Nuno Homem de Sá, o ator de «Queridos Papás».

Neste vídeo, Frederica dirige-se a Hugo Tabaco, ex-concorrente do «Big Brother - Famosos», após alegadas declarações: «As declarações do Hugo Tabaco são falsas. Nunca em momento algum nem o irmão nem a cunhada do Nuno se dirigiram a ele muito menos para falar mal do Nuno, quanto mais para alimentar conspirações de doenças mentais.

Gozar com doenças do foro mental é grave e é reles. Vir mentir publicamente aproveitando-se de duas pessoas que tentam manter ao maximo o seu anonimato e que não têm voz publica para se defenderem, é baxo e é reles.

Não vou alimentar mais esta tristeza de declarações que foram feitas deliberadamente para denegrir e difamar o Nuno, estes assuntos resolvo em sede própria.

Aguardo que o menino que precisa de crescer peça desculpa a todas as Famílias que atacou e insultou com estas declarações miseráveis, de pessoa que brinca com a saúde mental dos outros e que faz chatota quando tantos outros sofrem diariamente a dor do que é ter um Familiar com uma doença deste tipo. Vergonha.»

Lembre-se que Nuno e Hugo participaram na mesma edição de «Big Brother».

Veja o vídeo completo aqui: