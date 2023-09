Está confirmado. O Dança com as Estrelas está de regresso à TVI. E com o programa regressam figuras icónicas como Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues, o senhor Alberto, que tem estado desaparecido da vida mediática. «Não se fazia sem estes três», declarou Cristina Ferreira.

O programa que trouxe uma energia contagiante à TVI, regressa brevemente à estação.

Veja o vídeo.