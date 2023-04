Moisés faz polémica confissão sobre Sara durante jantar com Brenda: «Eu quero sair desta situação». Saiba tudo!

Brenda Pais provoca Moisés Figueira: «Tu é que me tens de dizer…o que tu não me disseste»

Brenda Pais fez uma visita especial à residência d’O Triângulo com o intuito de poder jantar a sós com Moisés Figueira. O concorrente revelou recentemente que no início do jogo Brenda lhe tinha despertado interesse, no entanto, com a sua saída, não teve oportunidade de a conhecer melhor.

No início do jantar, Brenda Pais disse ao concorrente que gostaria de aproveitar aquele jantar para o poder conhecer um pouco mais e também esclarecer o que este disse a seu respeito. Moisés Figueira, sem rodeios, acabou por confessar que é verdade que no início Brenda lhe despertou interesse: «Despertaste-me interesse no início por causa da tua presença, da tua postura, da tua energia, de tudo», confessou. «Eras facilmente uma rapariga que lá fora tinha todo o interesse em estar», acrescentou o concorrente, no entanto, acabou por excluir essa possibilidade, dado ter se aproximado de Sara Sistelo: «Infelizmente não te vou poder conhecer como queria», esclareceu.

Durante o jantar Brenda acaba por alertar Moisés acerca de algumas atitudes que este tem e confessa que, no seu ponto de vista, o concorrente não sabe exatamente aquilo que quer com Sara. Moisés defende-se da opinião de Brenda e dá a entender que, apesar de considerar a relação com Sara apenas uma amizade especial, não está aberto a conhecer novas pessoas. Apesar da postura de Moisés, Brenda não deixa de confessar que se Moisés não estivesse associado a Sara, gostaria de o conhecer: «Se tu não tivesses criado já aqui uma história, poderia eventualmente até existir essa possibilidade [de se conhecerem]».

Durante o jantar, Brenda Pais fez questão de deixar claro que, apesar da situação em que Moisés está, faz questão de o conhecer lá fora: «Vamos ter a oportunidade de nos conhecermos bem», afirma, com um sorriso no rosto.

A amizade especial entre Moisés e Sara acabou por ser o tema principal do jantar entre Brenda e Moisés e este acabou por fazer uma revelação: «Eu não sinto que tenho alguém», referindo-se à relação que tem com Sara. «Eu quero sair desta situação», acrescenta Moisés.

Apesar do que se falou no jantar ter sido muito acerca de Moisés e Sara, também houve espaço para algumas afirmações mais picantes. Moisés acabou por revelar qual é o seu tipo de mulher e não resistiu em dizer que Brenda tem um conjunto de vários atributos que o atraem: «O problema é que tu tens o mix de algumas…», afirmou Moisés Figueira, admitindo que Brenda Pais tem um mix de «personalidades» das concorrentes da casa que o concorrente acha interessante. As provocações não ficaram por aqui e Moisés voltou a provocar Brenda: «Não dormes? Mas deixas dormir?», disse este quando se falou no facto de Brenda pernoitar na casa.