Mariana Duarte e Lara Moniz em confronto aceso e forte troca de acusações: «Anda a minar toda a gente». Veja tudo

Durante uma dinâmica, o Mestre desafiou os concorrentes a comentarem e associarem determinadas expressões a concorrente à sua escolha. Mariana Duarte foi confrontada com a expressão «Quem tem telhados de vidro não atira pedras ao vizinho» e imediatamente associou a expressão a Lara Moniz.

Mariana Duarte justificou a sua escolha e falou das atitudes de Lara Moniz depois de esta ter dito que era uma pessoa que não gostava de estar envolvida em fofocas. A concorrente afirmou que, ao contrário do que Lara tinha dito há algumas semanas, tem observado várias atitudes desta que provam exatamente o oposto: «É a maior fofoqueira que aqui existe, anda a minar toda a gente», afirmou Mariana.

Lara Moniz não ficou satisfeita com a escolha da colega e imediatamente defendeu-se: «Levante a mão quem eu alguma vez fui falar com essa pessoa e contaminar contra outra!», argumentou. As duas concorrentes acabaram por entrar e confronto e Mariana Duarte falou de algumas situações em que encontrou a colega a fazer certos comentários, para si, desagradáveis e que considera ser fofocas. Lara afirmou ainda que, na sua perspetiva, é Mariana quem mais costuma minar o grupo na casa: «Quem está constantemente nestas situações a tentar plantar ideias sobre mim na cabeça das outras pessoas és tu!».

Outros concorrentes comentaram as perspetivas das duas concorrentes, como foi o caso de Moisés Figueira e Ângelo Dala, que se mostraram mais a favor de Lara Moniz.

Mariana Duarte e Isa Oliveira, logo após o confronto, comentaram a situação e Isa acabou por defender Mariana: «Não lhe dês canal!», aconselhando-a ainda a não dar palco a Lara Moniz, independente do motivo que a leve a confrontá-la.