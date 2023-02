Nova dinâmica: a casa está dividida entre Camponeses e Senhores. Conheça as regras

Foi nesta manhã, 27 de fevereiro, que o Mestre anunciou novas regras na casa: divisão dos concorrentes em dois grupos, entre camponeses e senhores.

O Mestre deu o alerta: «Ontem organizaram-se e escolheram os quartos. O quarto madeira e o quarto veludo. O que não sabiam é que essas escolhas têm consequências. A partir de agora o grupo do quarto madeira compõe os camponeses da minha casa e no quarto veludo, dormem os senhores da casa».

Após saberem a divisão dos grupos, o Mestre revelou os direitos e deveres dos Camponeses: «Os camponeses têm direitos e deveres: despertar mais cedo com o cantar do galo; preparar todas as refeições só na cozinha do exterior; só podem comer no exterior depois de servirem os senhores…»

«Despertar tardio; têm direito ao auxílio dos camponeses para tudo; acesso a todos os pertences; acesso ilimitado à alimentação da casa…», estes são alguns direitos e deveres dos Senhores, revelados pelo Mestre.