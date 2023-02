Gonçalo Quinaz desafia Miguel Vicente a contar a sua versão sobre o fim com Bárbara Parada: «Ele que venha aqui!»

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, esteve na passada quarta-feira, 22 de fevereiro, à conversa, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no programa «Dois às 10». A nortenha desabafou sobre o fim da relação com Miguel Vicente.

Miguel Vicente acabou por reagir mais tarde, através das redes sociais, sem mencionar o nome da ex-namorada.

Esta manhã, no programa «Dois às 10», a situação do casal foi analisada pelos comentadores: Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz.

Gonçalo Quinaz deu a sua opinião em relação à postura de Bárbara Parada e «desafiou» Miguel Vicente a ir ao programa e dar a sua versão da «história».

«Não se pode levar a mal que as pessoas possam estar a tirar partido da Bárbara, porque ouviram a sua versão. Se as pessoas da parte do Miguel não estão satisfeitas, ele que venha aqui e conte a versão dele», começou por dizer.

«Durante três ou quatro meses tive de comentar, e eu disse que a partir do momento em que o programa acabasse a vida deles não me interessava… Incomodou-me olhar para a Bárbara e perceber o estado em que ela está. A mim custou-me imenso. Eu olhava para ela, e percebia que o que ela estava a dizer era genuíno. Ela estava preocupada até que a interpretassem mal», atirou.