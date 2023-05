Isa Oliveira conta como descobriu tentativa de envenenamento: «Vi-os com um potezinho debruçado sobre a minha sopa»

Isa Oliveira esteve esta quarta-feira no programa «Goucha» da TVI e recordou o bullying e a tentativa de envenenamento de que foi alvo, quando tinha cerca de 13 anos.

«Nós estávamos no refeitório e eu sabia que havia um grupo que me andava a cansar com bocas. Eu fui à casa de banho e quando voltei espreitei para onde nós comíamos e vi esse grupo com um potezinho debruçado sobre a minha sopa», contou.

Ao aperceber-se da situação, a ex-concorrente d’O Triângulo contou que não comeu a sopa. «Fiquei desconfiada e não comi».

«Isso depois foi resolvido, foi para a direção, elas foram suspensas uns dias, a minha mãe foi depois chamada à escola e eu tive que mudar (de grupo)», mas não de escola.

Isa Oliveira explicou: «Eu quis continuar lá, a minha sentia que eu estava bem e eu também me sentia bem nas aulas com os professores e mudar era dar um trunfo a essas pessoas», rematou.