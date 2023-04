Isa Oliveira: «Vim a descobrir que me traiu pelas redes sociais. Tirou-me o chão»

Isa Oliveira enfrentou o Portal do Tempo e contou como foi a sua vida até aqui. A concorrente começou por frisar o apoio que sempre recebeu da família, especialmente o da mãe. «A minha mãe é uma guerreira, é a pessoa que eu quero que mais se orgulhe de mim (…) sei o que já passou na vida e continuar a mulher que é hoje é surreal (…) sou uma sortuda pela união que tenho em casa».

Isa Oliveira contou também que sofreu Bullying quando era mais nova. «Era a típica adolescente reservada que tinha muitos medos (…) tinha muito acne. Era o típico patinho feio, que se isolada no seu canto, que não tinha muitos amigos», explicou.

«Comecei a ser mal-tratada, gozavam comigo, eu tinha pesadelos. Achava que não merecia o carinho dos outros. Sofri bastante. Chegaram a bater-me com a porta da casa de banho. Cheguei a fazer um traumatismo, cuspiam-me, chegaram-me a pôr veneno para ratos na sopa». Nessa altura, a mãe foi chamada à escolha e a concorrente conta: «Eu vi um desgosto nos olhos da minha mãe».

A vida amorosa de Isa Oliveira também foi atribulada. «Nunca consegui ter uma relação estável durante muito tempo. Tenho o sonho de casar. Um dos meus maiores sonhos é ser mãe. Achei que por momentos pudesse ter conhecido o amor da minha vida. Eu não vou aceitar menos do que a relação que os meus pais têm».

Contudo, Isa Oliveira recorda um relacionamento que não terminou da melhor forma, com uma traição. «As coisas descambaram porque ele me traiu, vim a descobrir pelas redes sociais, essa pessoa tirou-me o chão, e a minha auto-estima ficou no chão, tive de procurar ajuda», declarou.

«Se o encontrasse na rua, o que lhe dizia?», perguntou o Mestre. «Que tinha perdido uma grande mulher», respondeu Isa Oliveira.

«Gostava muito de ter o Domingos ao meu lado. Ele faz-me sonhar acordada», rematou.