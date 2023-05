Madalena Aragão partilha foto em local icónico dos «Morangos com Açúcar»

O Colégio da Barra está de volta aos «Morangos com Açúcar». Veja a primeira imagem

Após dar vida a Diana, em «Para Sempre», Madalena Aragão abraça agora um novo papel na temporada que marca o regresso dos «Morangos com Açúcar».

A série juvenil de maior sucesso da Televisão portuguesa marcou gerações e, 20 anos depois, está de volta, para grande entusiasmo dos fãs. As gravações já arrancaram e alguns dos atores têm partilhado momentos de bastidores, como Madalena Aragão, que partilhou, nesta quinta-feira (4 de maio), uma fotografia no icónico Colégio da Barra:

Ainda sem data de estreia, «Morangos com Açúcar» é um projeto da TVI em parceria com a Prime Video e, para além de muitas caras conhecidas que se estrearam, precisamente, na série, conta também com vários novos talentos.

