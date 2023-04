Mafalda Rodiles partilha momento especial com a filha: «Amo-te Mel!»

Mafalda Rodiles publicou, esta quarta-feira (5 de abril), um vídeo da sua filha Mel, onde mostra um momento marcante para a menina de 8 anos.

"A aventura de furar as orelhas com 8 anos 🌸", começou por escrever. "Ficou tão orgulhosa, está tão feliz com os brincos e com a conquista 💗 e eu também por vê-la crescer e tomar as suas decisões 🙏🏻 Amo-te Mel!!".

Recorde-se que a atriz, de 40 anos, cujo último projeto na ficção da TVI foi "Amar Demais" (em exibição atualmente na TVI Ficção), está grávida e que o bebé é fruto da relação que mantém há cerca de um ano com Gustavo Santos.

