Marco Costa partilha fotografia inédita do rosto da filha e deixa fãs rendidos. Veja aqui!

Marco Costa faz declaração de amor à noiva: «Obrigado por me fazeres acreditar no amor novamente»

Goucha elogia Marco Costa: «Ele é um exemplo do que é um homem que se cumpre no trabalho»

Marco Costa recorreu às redes sociais esta segunda-feira, dia 24 de abril, para partilhar uma fotografia inédita do rosto da filha bebé, Maria Emília, com uma legenda engraçada, em tom de brincadeira.

«Papá? Mamã? Demoram muito a trazer o meu gelado?», escreveu o ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», mostrando-se muito orgulhoso e babado com a pequenina.

Carolina Pinto, noiva do pasteleiro e mãe de Maria Emília, partilhou a mesma fotografia, com outra legenda: «Diretamente do Algarve! Maria Emília doce».

Os elogios à fotografia não tardaram em surgir. «Que linda!»; «Princesa linda e toda estilosa» e «Que fofura»», lê-se nos comentários de seguidores anónimos.

Para além destes, algumas caras conhecidas também comentaram a publicação: «Amor do seu padrinho. Até que enfim fizeste uma coisa perfeita», brincou o alfaiate Paulo Batista. «A minha nora está linda», disse o também ex-concorrente Rui Figueiredo, pai de Isaac, de 1 ano.

Veja aqui as publicações na íntegra: