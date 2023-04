Margarida Corceiro é capa de revista e deixa fãs ao rubro: «Incrível»

Margarida Corceiro recorda momento único no Havai com Francisca Cerqueira Gomes: «Um mês de saudades!»

Margarida Corceiro, que integra no elenco de «Morangos com Açúcar», deixou os fãs ao rubro ao anunciar que é a capa da revista «Lux Woman».

Na publicação, a revista caracteriza a atriz da seguinte maneira: «A rapidez e a lucidez com que fala fazem-nos esquecer que só tem 20 anos. Sem medo, atira-se aos desafios com que se depara para, na verdade, superá-los com distinção. Atriz, modelo, influencer digital e, agora, apresentadora de televisão, Magui Corceiro – como é conhecida – é um pequeno grande furacão, com uma capacidade para comunicar que não deixa ninguém indiferente.»

A atriz e apresentadora de «Cabelo Pantene - A Competição» está encantadora na capa desta revista, deixando os fãs deslumbrados: «Incrível», «Prodígio», «Gataaaa🔥».

Veja agora a tão falada capa de revista: