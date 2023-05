Maria Botelho Moniz está grávida! A barriguinha, as lágrimas de Cláudio Ramos e a reação emotiva do noivo

Maria Botelho Moniz está grávida! A apresentadora do Dois às 10 anunciou a gravidez em direto no programa da TVI. O momento foi muito emotivo. Maria Botelho Moniz não conteve as lágrimas de felicidade, mostrou a barriga e deixou Cláudio Ramos emocionado. Além disso, partilhou um vídeo especial no qual mostra a reação do noivo, Pedro Biachi Prata, à grande novidade.

Maria Botelho Moniz preparou um comunicado e decidiu anunciar a gravidez em todas as plataformas ao mesmo tempo, televisão, redes sociais, equipa e convidados. «Vocês fazem parte do meu dia-a-dia. Em um nome pessoal só posso agradecer todo o carinho que tenho recebido ao longo dos anos e todo o amor (…) Queria que soubessem todos ao mesmo tempo. Esta notícia será dada a todos ao mesmo tempo em todas as plataformas. Nada me deixa mais feliz e comovida do que vos dizer que vou ser mãe», declarou Maria Botelho Moniz emocionada.

Claúdio Ramos reagiu emocionado, mostrando todo os eu entusiasmo: «A Maria vai ser mãe! A Maria vai ser mãe!»

Maria Botelho Moniz brindou ainda os espectadores com a primeira imagem da barriga, já saliente: «Já não conseguia disfarçar mais, esta aqui dentro e eu estou muito feliz!»

Depois, Maria Botelho Moniz, que foi apresentadora do Extra e do Última Hora do Big Brother, mostrou um vídeo emotivo onde mostra a reação do noivo, Pedro Bianchi Prata, à gravidez.

Veja tudo!