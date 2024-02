Matilde Reymão conta episódio insólito: "Abri a cabeça do meu irmão"

Matilde Reymão foi a convidada do "Em Família" e respondeu a todas as perguntas da "Entrevista que Ninguém Quer Dar" . Em conversa com Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, a atriz de "Cacau" contou um episódio único com o seu irmão.

Sem querer, Matilde Reymão em brincadeira com o seu irmão abriu-lhe a cabeça com um "gatinho de brincar". Veja o momento.

A atriz é a protagonista da novela "Cacau", onde contracena com José Condessa, Paulo Calatré, Sofia Nicholson, Paulo Pires e Fernanda Serrano.

Matilde Reymão foi convidada de Maria Cerqueira Gomes no "Conta-me" onde a atriz se deu a conhecer um bocadinho melhor.

De recordar que uma das revelações de Matilde Reymão chegou inclusive a deixar Maria Cerqueira Gomes em lágrimas!

Ainda durante esta conversa, a apresentadora emocionou-se ao falar da filha Francisca Cerqueira Gomes, veja o momento.

