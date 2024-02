Gala da TVI: Em lágrimas, Mónica Jardim emociona os portugueses com discurso

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, decorreu a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril. Mónica Jardim esteve presente nesta noite especial e deixou os portugueses emocionados com um discurso muito bonito.

A apresentadora celebra 20 anos de carreira na TVI. Mónica Jardim assinou o seu contrato pela TVI, em 2005. Estreava-se com o programa «Deluxe».

São 2 décadas a dar a cara pelo canal e, como tal, a estação fez uma surpresa à apresentadora. Após a visualização do vídeo em sua homenagem, a apresentadora fez um agradecimento a todos aqueles que a acompanharam nesta jornada:

"Que surpresa tão bonita! Obrigada de coração! Nunca pensei que isto pudesse acontecer! Não tenho palavras... que viagem bonita nestes 20 anos. Passaram a correr! Agradeço a todos! Nestes 20 anos, obviamente, há aqui um trabalho de cooperação e um trabalho de equipa e levo tantos momentos bonitos e que assim continue! Obrigada a todos!”.

A terminar o discurso, Mónica Jardim deixa uma mensagem especial à mãe: "Há uma pessoa que vibrava sempre desse lado, essa pessoa era a minha mãe que adorava ver-me na televisão. Celebro-a todos os dias desde a partida dela. Mamã um beijo”.

Veja o vídeo completo, aqui: