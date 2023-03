Membros da comunidade ismaelita fizeram chegar nas últimas horas testemunhos à Polícia Judiciária sobre uma obsessão amorosa que Abdul Bashir teria desenvolvido nos últimos tempos por uma das duas vítimas mortais do ataque desta terça-feira, em Lisboa - a assistente social Mariana Jadaugy, de 24 anos, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A alegada perseguição por motivos passionais movida a uma das vítimas pelo afegão de 28 anos é um dos factores que a investigação acredita poder estar na origem do crime cometido no Centro Ismaili de Lisboa, aliada a outros fatores de frustração social, como questões burocráticas que o estavam a impedir de viajar para a Suíça em trabalho. Na manhã de terça-feira, durante uma aula de Português no Centro Ismaili, Abdul Bashir recebeu o telefonema que estaria relacionado com esses mesmos problemas - o que terá potenciado um surto psicótico que resultou na morte, à golpes de faca, quer de Mariana Jadaugy quer de Farana Sadrudin, de 49 anos.

O afegão com estatuto de refugiado abandonou a sala de aula e atacou as duas vítimas num espaço contíguo, dentro do centro. Também o professor de Português foi atacado, tendo sobrevivido com ferimentos, e uma outra mulher foi perseguida mas conseguiu barricar-se num espaço fechado até à chegada da PSP, que travou o agressor a tiro.

A conjugação destes fatores leva a Polícia Judiciária a rejeitar quase a 100% a teoria de terrorismo, embora a investigação prossiga - com a inquirição de mais testemunhas, interrogatório ao suspeito e perícias ao telemóvel do mesmo.