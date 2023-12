Homem de 40 anos detido por suspeitas de abuso sexual da filha menor da companheira. Caso aconteceu há oito anos

Abusou sexualmente da filha em 53 "ocasiões distintas" mas ficou em pena suspensa por decisão do Tribunal de Leiria

Um homem de 40 anos foi detido esta sexta-feira por suspeitas de crimes de abuso sexual de crianças e de menores dependentes agravados, em Vila do Conde.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária enviado à redação da TVI, o suspeito aproveitou-se do facto de viver em união de facto com a mãe da vítima para abusar sexualmente da menor entre os 13 e 15 anos de idade.

Os crimes tiveram início em 2013. O homem foi detido agora porque a vítima, agora com 23 anos, “manteve-se em silêncio relativamente à situação abusiva, vindo agora revelá-la à progenitora”, relata a PJ.

A PJ explica ainda que, assim que os factos foram reportados, iniciou a investigação, que permitiu recolher fortes indícios de prova da prática dos abusos, bem como da respetiva autoria.

O detido reincidente neste tipo de crime, sendo que agora vai ser presente a juiz para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.