Três feridos em despiste de autocarro em Ponte de Lima

Um autocarro que transportava 35 passageiros despistou-se, pelas 08:15 desta quinta-feira, em Rebordões, no concelho de Ponte de Lima, provocando três feridos ligeiros, dois dos quais jovens, revelou fonte da Proteção Civil.

À agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho adiantou que, após o despiste, o autocarro colidiu com um muro, na Rua da Senhora do Amparo, na freguesia de Rebordões, distrito de Viana do Castelo.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, adiantou que além dos dois jovens, com cerca de 15 anos, também um homem de 65 anos ficou ligeiramente ferido.

Carlos Lima acrescentou que, cerca das 09:30, as equipas que acudiram ao acidente “estavam em contacto com o CODU – Centro de Orientação de Doentes Urgentes para saberem o hospital de destino” dos feridos.

Ao local compareceram oito operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e a GNR.