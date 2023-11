Um homem de 35 anos morreu na sequência de um acidente - despiste seguido de atropelamento - no IC19, no sentido Sintra-Lisboa, próximo da saída para Rio de Mouro, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A vítima, que seguia de mota, despistou-se e acabou por ser atropelada por uma viatura que seguia no mesmo sentido.

O trânsito está condicionado.