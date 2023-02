Uma bebé de dez meses morreu quando tomava banho com os irmãos. Sara Moosa afogou-se em apenas cerca de 13 centímetros de água, depois de um brinquedo ter tapado o ralo da banheira, concluiu um inquérito levado a cabo em Leicester, Inglaterra.

No inquérito, ouviu-se como a mãe colocou a menina com os dois irmãos, que são gémeos, na banheira e que tinha a água a correr, sem que o ralo estivesse tapado. Um dos rapazes pediu um brinquedo e ela foi buscá-lo, escreve Leicestershire Live. Ao regressar, a mulher deparou-se com a bebé deitada de lado e com o rosto dentro de água.

"Os dois irmãos estavam de pé e Sara estava de lado, debaixo de água", contou a médica-legista, Isobel Thistlethwaite.

Seguindo as instruções dos serviços de emergência, a família tentou fazer manobras de reanimação, que foram depois realizadas pelos paramédicos que a transportaram para o hospital. No entanto, a menina não sobreviveu.

O óbito foi declarado 14 de agosto do ano passado. A autópsia concluiu que morreu por afogamento e Thistlethwaite registou a morte como acidental. "Não foi levantada qualquer preocupação pela polícia, depois de inspecionar o local", disse a médica-legista.