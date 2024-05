Circulação normalizada na A4 após acidente com dois feridos graves

A circulação rodoviária está normalizada na Autoestrada 4 (A4), na zona do Pópulo, Alijó, três horas após uma colisão, que provocou ferimentos graves num casal de cerca de 70 anos, ter condicionado o trânsito, segundo GNR e bombeiros.

O alerta para o acidente foi dado às 08:42 e, segundo o comandante da Cruz Verde de Vila Real, Vitorino Cardoso, da colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um automóvel resultaram dois feridos graves, um casal com cerca de 70 anos.

O trânsito esteve condicionado na zona do acidente, ao quilómetro 113 da A4, no Pópulo, concelho de Alijó, para as operações de socorro, e, segundo fonte da GNR contactada cerca das 11:30, a situação já se encontra normalizada.

O helicóptero do INEM foi acionado para o local, mas, após a avaliação pelos médicos, as vítimas foram transportadas de ambulância para o hospital de Vila Real, integrado na Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O ocorrência envolveu operacionais dos bombeiros da Cruz Verde e Cruz Branca, da GNR e do INEM, que mobilizou o helicóptero de Macedo de Cavaleiros e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Mirandela.