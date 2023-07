Mulheres afegãs protestam contra o encerramento de cabeleireiros e salões de beleza. Talibãs respondem com canhões de água

As forças de segurança afegãs utilizaram, esta quarta-feira, canhões de água para dispersar protestos de mulheres que se manifestaram contra o encerramento de cabeleireiros e salões de beleza ordenado pelos talibãs.

Durante o protesto, as mulheres gritavam "trabalho, pão e justiça" e uma delas segurava um cartaz que dizia: “Não me tirem o pão e a água".

Os talibãs responderam com canhões de água, e algumas manifestantes disseram que também foram utilizadas armas de choque contra elas, reporta a BBC.

A missão das Nações Unidas no Afeganistão já condenou o ato das autoridades afegãs: “As notícias sobre a repressão de um protesto pacífico de mulheres contra a proibição dos salões de beleza - a mais recente negação dos direitos das mulheres no Afeganistão - são profundamente preocupantes.”

Reports of the forceful suppression of a peaceful protest by women against the ban on beauty salons – the latest denial of women’s rights in #Afghanistan – are deeply concerning.

Afghans have the right to express views free from violence. De facto authorities must uphold this.