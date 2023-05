Polícia atinge idosa australiana com taser. Mulher de 95 anos luta pela vida

"Foi assassinado". Primo de fundadora do movimento Black Lives Matter morre horas depois de ser atingido com taser pela polícia

Uma idosa está em estado crítico, depois de ser atingida com um taser (arma de eletrochoques) pela polícia, numa casa de repouso em Cooma, New South Wales, na Austrália. Em comunicado, as autoridades confirmaram estar a investigar o incidente.

A polícia foi chamada pelos funcionários da casa de repouso, depois de encontrarem Clare Nowland com uma faca. Segundo o 9News, os polícias usaram os tasers, ao sentirem dificuldades para desarmar a idosa.

A mulher, de 95 anos, foi levada para o Hospital Distrital de Cooma.

"Foi iniciada uma investigação de um incidente crítico, depois de uma idosa ter sofrido ferimentos, durante uma interação com a polícia numa casa de repouso", revelou a polícia de New South Wales, através de comunicado.

"Uma equipa irá agora investigar as circunstâncias à volta do incidente", apontaram as autoridades, esclarecendo que "essa investigação será sujeita a uma revisão independente".