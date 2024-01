Este telemóvel caiu do Boeing 737 em que parte da fuselagem “explodiu”. Após queda de cinco mil metros, continua a funcionar

Foi encontrado um iPhone pertencente a um dos passageiros do Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines que perdeu parte da fuselagem, incluindo uma janela, em pleno voo, forçando-o a uma aterragem de emergência em Portland, no Estado americano de Oregon, 35 minutos após o início do voo para a Califórnia, ao final da tarde de sexta-feira.

O telemóvel da Apple caiu de uma altura superior a cinco mil metros e continua a funcionar. O dispositivo foi encontrado ainda ligado, com cerca de metade da bateria e no ecrã estava o e-mail do recibo do check-in de bagagem de um passageiro.

O único dano observável à primeira vista foi mesmo o cabo do carregador partido ainda na entrada do aparelho, como explicou o dono da propriedade onde caiu o telemóvel, Seanathan Bates, no X.

“Encontrei um iPhone na berma da estrada… Ainda em modo avião, com metade da bateria e desbloqueado com a recolha de bagagem para o voo #AlaskaAirlines ASA1282. Sobreviveu perfeitamente intacto a uma queda de 16.000 pés! Quando liguei para a Zoe do NTSB [Conselho Nacional de Segurança nos Transportes], disse-me que era o SEGUNDO telefone a ser encontrado. Ainda não há porta😅 Caso não tenham visto, havia um cabo de carregador partido ainda lá dentro! Isto foi *puxado* para fora da porta (Desculpem não ter tirado uma fotografia melhor antes de o entregar haha)”, pode ler-se nas publicações.

In case you didn't see it, there was a broken-off charger plug still inside it! Thing got *yanked* out the door

(Sorry I didn't get a better pic before handing it over haha) pic.twitter.com/tMQ7XQNHeW