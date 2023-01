O ator Alec Baldwin vai ser acusado de homicídio involuntário pela pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins do filme "Rust".

Halyna Hutchins morreu a 21 de fevereiro de 2021, num rancho nos arredores de Santa Fé, no local da filmagem ao ser baleada durante os ensaios de uma das cenas do filme. Baldwin apontava uma pistola para Hutchins quando a arma disparou, matando-a. A mesma bala feriu também o realizador Joel Souza.

Hannah Gutierrez Reed, a armeira do filme, também será acusada de homicídio involuntário. Nenhum dos dois comentou as acusações.

Cada um deles poderá ser condenado a uma pena de prisão de até 18 meses e uma multa de cinco mil dólares (mais 4,6 mil euros).

"Depois de uma análise minuciosa das provas, determinei que há evidências suficientes. Na minha jurisdição, ninguém está acima da lei e todos merecem justiça", disse a procuradora distrital de Santa Fé, Mary Carmack-Altwies.

Baldwin afirmou, na altura, que tinha sido informado de que a arma não tinha munições verdadeiras e que a arma disparou sem que ele puxasse o gatilho. “Nunca apontaria uma arma a alguém e depois premiria o gatilho, nunca. O gatilho não foi premido. Eu não premi o gatilho", disse, à ABC News em dezembro de 2021. No entanto, alguns elementos da equipa apresentaram versões contraditórias. Os produtores do filme foram já multados, após uma investigação das autoridades do Novo México que apontou "várias falhas de gestão" durante as gravações do filme "Rust", afirmando que foram encontradas "evidências mais do que suficientes" que permitem concluir que, "se as regras de segurança da indústria tivessem sido respeitadas, o tiro fatal de Halyna Hutchins e o ferimento grave de Joel Sousa nunca teriam ocorrido".

O ator Alec Baldwin tem atualmente 64 anos e, entre muitos outros trabalhos, ficou popular com a sua participação na série de televisão "30 Rock", entre 2006 e 2012, ao lado de Tina Fey.