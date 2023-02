Um caso insólito na Alemanha: uma jovem germano-iraniana de 23 anos recorreu às redes sociais para encontrar uma mulher que fosse uma cópia quase perfeita da sua imagem e que alegadamente pudesse assassinar. Este episódio remonta ao verão do ano passado, mas só esta semana as autoridades alemãs divulgaram o aparente motivo: fingir a própria morte.

Preocupados com a ausência de respostas da sua filha subitamente desaparecida, os pais de Sharaban K iniciaram uma busca pelo seu paradeiro. A 16 de agosto de 2022 encontraram o carro da filha na cidade alemã de Ingolstadt. Dentro do veículo descobriram o corpo ensanguentado de uma mulher, com sinais de múltiplas facadas e o rosto desfigurado, vítima de um “crime violento”, segundo comunicado da polícia.

Perante as suspeitas iniciais, o cadáver foi identificado como sendo de Sharaban K. Contudo, no dia seguinte à descoberta, os relatórios da autópsia refutaram a identificação, ao verificar que o ADN e as impressões digitais não eram compatíveis com as da jovem desaparecida.

A mulher tratava-se, afinal, de Khadidja O, uma bloguer de beleza. Os traços físicos semelhantes e a idade igual reforçaram a confusão inicial. Segundo a polícia, as duas mulheres eram "surpreendentemente semelhantes”.

Rapidamente as suspeitas recaíram sobre Sharaban K e as autoridades prenderam-na a 19 de agosto de 2022. Além da jovem, um homem de 23 anos, Sheqir K, foi detido, como confirmou o porta-voz da polícia de Ingolstadt, Andreas Aichele, à CNN esta terça-feira. Tanto a vítima como os suspeitos são referenciados pelo nome e uma inicial conforme o sistema legal da Alemanha.

Aichele afirmou que as autoridades acreditam “que a suspeita queria esconder-se devido a problemas familiares e fingir a sua própria morte”. “Os suspeitos delinearam um plano de procura online de uma mulher que fosse parecida à germano-iraniana, matá-la e colocá-la de tal forma que o cadáver seria confundido com a suspeita”, acrescentou. O inusitado crime foi apelidado “homicídio sósia”.